I New Wolves provengono da Swansea e hanno pubblicato finora solo una manciata di singoli.

La band gallese, però, ha in programma per il 2026 un maggior numero di release.

Il loro nuovo singolo (e secondo di quest’anno), “Boiling Up”, esce oggi e lo potete ascoltare qui sotto.

Quando tutto è instabile, richiede attenzione ed è temporaneo, “Boiling Up” è una canzone che parla della ricerca di un momento tranquillo, immobile e umano che sembri tangibile e reale.

La pioggia arriverà, il fuoco potrebbe spegnersi in qualsiasi momento, ma per ora resta e goditi questo calore.

La chitarra acustica e le percussioni aggiungono un buon gusto latineggiante e pop al brano, mentre la voce delicata del frontman Steven aggiunge un notevole livello di emotività: il risultato è sensibile e molto rilassante.

Listen & Follow

New Wolves: Soundcloud | Spotify | Facebook