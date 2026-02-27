I she’s green sono tornati. L’anno scorso il quintetto di Minneapolis aveva pubblicato il bellissimo EP “Chrysalis“, ed ora ecco un nuovo singolo, “mettle”.

Una canzone magnifica con un cuore melodico e trascinante che ci fa quasi venire in mente i The Sundays avvolti da un mantello di shoegaze. Pezzo sublime.

Zofia Smith ha parlato della canzone: “‘Mettle canalizza la frustrazione e il disagio che derivano da quelle che spesso sembrano cattive notizie continue, ma è anche un inno alla resilienza e al coraggio di agire e portare un cambiamento positivo“.

