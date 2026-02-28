“The Bride” è il titolo del nuovo film diretto dall’attrice e regista Maggie Gyllenhaal ed uscirà nei cinema il prossimo 6 marzo.

Fever Ray, che partecipa al progetto anche come attrice, ha regalato alla colonna sonora due inediti, The Lake” e “Wrong Flower, inclusi in un nuovo EP in uscita oggi.

Karin Drejier ha così commentato il progetto:

Sono molto grata per essere stata invitata a questo progetto da Maggie Gyllenhaal! Ero già una sua fan, ma quando ho letto il manoscritto per la prima volta, ne sono rimasta affascinata. Il linguaggio di “The Bride!” è poetico, divertente e magico, esattamente dove mi piace esistere.