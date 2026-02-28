credit: Giorgio z Gatti

“I Am a Cat and I Love My Dog” è il primo singolo del 2026 degli Animaux Formidables, uno dei progetti musicali più folli e a fuoco dell’underground musicale italiano, pupilli della label di culto Go Down Records.

Attivo dall’inizio del 2022 e con oltre 200 concerti alle spalle tra Italia ed estero, il duo dà voce a un istinto primordiale, viscerale, crudo. Più che una band, due creature animalesche alimentate fin dalla nascita da fuzz, noise, punk e rock’n’roll.

“I Am a Cat and I Love My Dog” è un brano potente, veloce e diretto, in pieno stile Animaux Formidables.

“Questo singolo è nato alla fine del 2024, durante un viaggio in macchina. Stavamo riflettendo sull’importanza della solitudine e sul valore di sentirsi bene con se stessi. Il testo, nella sua apparente semplicità, è una metafora che celebra proprio questo: il tempo passato da soli come spazio vitale, non come mancanza. È un invito a liberarsi dalla pressione di dover fare sempre qualcosa solo perché “si deve”, o perché restare a casa viene visto come perdere occasioni incredibili. A volte, invece, la cosa più straordinaria è fermarsi e stare con se stessi, senza obblighi e senza rumore.

Per noi, uno dei momenti più belli è tornare a casa dopo un concerto o un tour e fare una passeggiata nei boschi con il nostro cane: è una forma di meditazione e rigenerazione. Vederlo felice semplicemente perché può correre libero in un prato è un promemoria potentissimo di quanto siano essenziali e semplici le cose davvero importanti della vita“.

