Credit Foto: John Spinks

I Radiohead hanno piazzato una breve dichiarazione indirizzata all’Ufficio Immigrazione e Dogana degli Stati Uniti (ICE), dopo che il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha utilizzato una versione corale della loro canzone “Let Down” in un Reel di Instagram che dichiarava “Migliaia di famiglie americane sono state distrutte a causa della violenza criminale degli immigrati clandestini. Cittadini americani violentati e uccisi da persone che non hanno alcun diritto di stare nel nostro Paese. È per loro che lottiamo. Questo è il motivo per cui lo facciamo“.

Chiediamo che i dilettanti che gestiscono l’account social dell’ICE rimuovano il brano. Non è divertente, questa canzone significa molto per noi e per altre persone, e non potete appropriarvene in scioltezza

Inoltre, andate a fanculo…

Radiohead