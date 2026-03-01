Vengono da Brighton i Congratulations e su di loro ha scommesso la prestigiosa Bella Union, etichetta di qualità che ha dato fiducia al colorato, ironico, vivace alt rock di Leah Stanhope, James Gillingham, Greg Burns e Jamie Chellar che dopo diversi EP pubblicano un album d’esordio che mantiene intatte le qualità del quartetto.

Produce Luke Phillips (Icebeing) e si rivela molto abile nel preservare la freschezza di dieci brani all’insegna della creatività tra frequenti cambi di ritmo, follie fuzz – pop e la voce melodiosa di Leah Stanhope che fin dalle prime note di “Nevagonna” colpisce per come sa trovare melodie inusuali.

Non mancano momenti sbarazzini e diretti come “Fought 4 Love” e “My Hair”, influenze indie rock piuttosto chiare in “This Life” e “Dr. Doctor” (con un basso che ricorda gli Chic) mentre il ritmo ruvido e sincopato di “Jonny Hands” e “I Feel Severe” parte da una base kraut rock per poi diventare elettro pop strutturato e moderno.

“Join Hands” è un album inaspettato, curioso e divertente, che si presta a molteplici ascolti e fa scoprire sempre qualcosa di nuovo come l’irresistibile “City Boy”, “Bubbles” tribale e psichedelica con un arrangiamento che rivela talento, maturità. “Hollywood Swingers” è una chiusura brillante per un primo disco che s’ispira a Pom Poko e Sleight Bells ma è unico nel suo genere.

