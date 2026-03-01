Credit: press

Anika, alias Annika Henderson, è una poliedrica artista anglo-tedesca. Ex giornalista, si è affermata nel panorama della musica elettronica con i suoi collage sonori sperimentali, i testi provocatori e il suo modo unico di esibirsi dal vivo da solista. Intreccia dub, post-punk e psichedelia con sfumature di dnb e una forte enfasi sulla voce.



Dopo aver esordito nel 2010 con l’album omonimo e l’ottimo “Changes” del 2021 (per l’etichetta indipendente Sacred Bones), Anika è finalmente tornata nel 2025 con il suo nuovo lavoro, “Abyss”, registrato dal vivo su nastro presso i leggendari Hansa Studios di Berlino che hanno ospitato, tra gli altri, Bowie, Iggy Pop, U2, Depeche Mode e Nick Cave…

L’album cattura l’energia grezza con sovraincisioni minime, dando vita a un viaggio viscerale e urgente di 10 tracce alimentato da emozioni intense. L’obiettivo di Anika è quello di far uscire gli ascoltatori dalla loro testa e riportarli nel loro corpo, offrendo una liberazione attraverso la musica e le performance dal vivo.

Ma il 2025 di Anika non si è esaurito con “Abyss”. A Novembre è uscita infatti, per la stessa Sacred Bones, la colonna sonora del film “Father Mother Brother Sister” di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro all’ultima mostra del cinema di Venezia, e realizzata a quattro mani con lo stesso regista.

Sono 3 le date italiane, ormai imminenti, per l’artista:



7 marzo, Freakout Club, Bologna

8 marzo, Auditorium Novecento, Napoli

9 marzo, Circolo Dong – Piediripa (MC) nel contesto di Mount Echo’



In tour Anika sarà accompagnata dalla sua band berlinese, alla chitarra Lozenge Loz Lorenzo, al basso Tomás Nochteff e alla batteria Adriano Redoglia.