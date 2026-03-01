Ozzy Osbourne è stato insignito postumo del Lifetime Achievement Award e omaggiato con un’esibizione tributo di grandi star ai BRIT Awards 2026 sabato sera, 28 febbraio, a Manchester.

Dopo un video tributo, Dolly Parton è apparsa in videoconferenza da Nashville per rendere omaggio a Ozzy, dicendo: “La sua eredità ha lasciato un’impronta indelebile negli amanti della musica di tutto il mondo“, prima di presentare Sharon Osbourne.

Sharon è poi salita sul palco di Manchester, affiancata dalla figlia Kelly e da Louis Osbourne, il figlio di Ozzy avuto dal primo matrimonio.

“Sono onorata di accettare questo premio per il mio meraviglioso marito. Dio solo sa quanto vorrei che fosse qui per riceverlo di persona…Ozzy ci sta guardando dall’alto in questo momento…è diventato uno dei musicisti più famosi e rispettati.Ad essere sincera, era l’egocentrico più umile che potreste mai incontrare. Alla fine dei conti, sarà sempre una rock star…se Ozzy fosse qui stasera…sarebbe così orgoglioso di ricevere questo premio dal Paese che amava“.



Dopo il discorso di Sharon, Robbie Williams ha cantato il classico solista di Ozzy “No More Tears”, accompagnato da una super band composta da il chitarrista Zakk Wylde, il bassista Robert Trujillo, il batterista Tommy Clufetos e il tastierista Adam Wakeman.