Jack White ha attaccato Donald Trump per la sua campagna militare in Iran, deridendo il presidente per essere il “leader del ‘Consiglio di pace’“.

Gli Stati Uniti si sono uniti a Israele nel lanciare ondate di attacchi aerei in tutto l’Iran, con l’idea di provocare un cambio di regime nel Paese. Trump ha chiamato la campagna “Operazione Epic Fury” e in un discorso televisivo ha affermato che avrebbe posto fine alla minaccia alla sicurezza degli Stati Uniti, dando agli iraniani la possibilità di ‘ribellarsi’ contro i loro attuali governanti.

L’ex frontman dei White Stripes, da tempo critico nei confronti di Trump, non ha perso tempo nel criticare le azioni del presidente sui social media.

“Non è fantastico vederlo dichiarare guerra a un Paese indossando un cappellino da camionista con la scritta ‘USA’? Ecco il leader del ‘Consiglio di pace’. Per il prossimo annuncio di guerra, Donny, posso suggerirti di mettere i piedi sulla scrivania Resolute mentre mangi un Big Mac in una tuta di velluto? Venezuela, Groenlandia, Iran, Cuba, che differenza c’è? Don Jr. e Barron non dovranno combattere o morire, solo i figli di altre persone, quindi…invadete e bombardate! Le nuove iscrizioni al “Consiglio di pace” partono da un miliardo di dollari! Riuscite a credere che Donny non abbia ancora ricevuto un vero Premio Nobel per la Pace? Ingiusto! Forse nel suo terzo mandato ne otterrà uno“.

Trump ha istituito il Consiglio di Pace alla fine del 2025, con la missione dichiarata di promuovere la stabilità, la costruzione della pace e la ricostruzione nelle zone di conflitto: Trump ricopre il ruolo di Presidente a vita del Consiglio.

White ha ripetutamente criticato l’amministrazione Trump, chiedendo recentemente la sua rimozione dalla carica dopo che sul suo account social è stato condiviso un meme razzista che raffigurava Barack e Michelle Obama come scimmie.

Jack White: Trump is a racist, a rapist, a felon, a grifter, and a full on dementia sufferer. Arrest this man. Impeach this man. 25th amendment this man. Indict this man. Jail this man. pic.twitter.com/upW0pGyLUU — Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) February 6, 2026

“Questo post farebbe licenziare immediatamente chiunque, in qualsiasi lavoro… tranne che per quella che è probabilmente la posizione più importante al mondo. Esatto, Trump è un razzista, uno stupratore, un criminale, un truffatore (che attualmente sta ordinando al governo degli Stati Uniti di pagargli 10 miliardi di dollari semplicemente perché nessuno lo fermerà) e un malato di demenza senile conclamata, eppure ha il potere di inviare i soldati della Gestapo ICE ad uccidere i nostri cittadini e, cosa ancora più pericolosa, ha i codici nucleari e la capacità di porre fine all’umanità in qualsiasi momento sulla base di un capriccio egoistico. Arrestate quest’uomo. Mettete quest’uomo sotto accusa. Applicate il 25° emendamento a quest’uomo. Incriminate quest’uomo. Imprigionate quest’uomo“.