Juliana Hatfield, figura iconica della scena indie alternative rock di Boston e collaboratrice storica dei Lemonheads, ha pubblicato a sorpresa un disco realizzato insieme al suo impresario edile.

La cantautrice, che ha pubblicato il suo ultimo “Lightning Might Strike” lo scorso dicembre, ha raccontato così la nuova uscita:

Nuova uscita a sorpresa! Prima di pubblicare il mio ultimo album, “Lightning Might Strike”, ho realizzato questa raccolta di 11 canzoni con il mio impresario edile, Eric Payne (che è anche un talentuoso falegname e artista visivo [ha realizzato la copertina di questo progetto]). Eric ha scritto la musica e suonato gli strumenti (tranne un paio di tracce di chitarra che ho suonato io) e io ho scritto (e cantato) i testi e le melodie. Un paio di queste canzoni sono state rifatte per “Lightning…” Questo album, intitolato “Bets”, lo trovi su Bandcamp.