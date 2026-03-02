War Child Records annuncia oggi la presenza degli Oasis ad una delle uscite più attese dell’anno, la raccolta “HELP(2)” a sostegno di War Child, con un’aggiunta molto speciale: un singolo stand-alone incluso nella copertina apribile dell’edizione in vinile e come traccia nascosta nella versione doppio CD. Il brano sarà inoltre disponibile in streaming dal 6 marzo.
La band ha generosamente contribuito con una versione live esclusiva della amatissima “Acquiesce (Live from Wembley Stadium, 28 September ’25)”. Considerata da molti una delle migliori B-side mai pubblicate, il brano è tornato in classifica per la prima volta grazie al colossale tour Oasis Live ’25. Questa pubblicazione segna la prima uscita fisica di una registrazione live tratta dal loro tour mondiale da record del 2025, con la performance catturata durante l’ultima delle sette date consecutive al Wembley Stadium.
Gli Oasis avevano già partecipato all’album originale “HELP” nel 1995, aprendo il disco con “Fade Away”. Noel Gallagher contribuì inoltre come terzo membro dei The Smokin’ Mojo Filters insieme a Paul McCartney e Paul Weller.
A quasi tre decenni dal loro coinvolgimento nel progetto originale, il ritorno degli Oasis nella serie “HELP” sottolinea il loro costante sostegno alla missione di War Child di proteggere, educare e difendere i diritti dei bambini colpiti dai conflitti.
“HELP(2)” sarà pubblicato venerdì 6 marzo tramite War Child Records. È possibile preordinare l’album QUI.
“Acquiesce – Live” segue le recenti pubblicazioni tratte da “HELP(2)”, tra cui “Begging For Change” dei Pulp, “Opening Night” degli Arctic Monkeys, “Flags” di Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest, “Let’s Do It Again!” delle The Last Dinner Party e “Helicopters” degli Ezra Collective & Greentea Peng.