Maya Hawke svela i dettagli del suo nuovo disco dal titolo “Maitreya Corso” atteso per il prossimo 1 maggio su eitchetta Mom + Pop.

L’album, al quale collaborano il marito della Hawke Christian Lee Hutson, Benjamin Lazar Davis e il produttore Jonathan Low e che segue di circa 2 anni il precedente “Chaos Angel“, contiene il primo singolo “Devil You Know” descritto così dalla sua autrice:

“Devil You Know” parla del tentativo di tenere l’ambizione e l’avidità fuori dal processo creativo. Questo album in generale parla di imparare a proteggere ciò che è prezioso da ciò che è velenoso. Proteggere la creazione dall’orgoglio. Proteggere l’amore dal controllo. Proteggere la collaborazione dalla gelosia.