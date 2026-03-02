Maya Hawke svela i dettagli del suo nuovo disco dal titolo “Maitreya Corso” atteso per il prossimo 1 maggio su eitchetta Mom + Pop.
L’album, al quale collaborano il marito della Hawke Christian Lee Hutson, Benjamin Lazar Davis e il produttore Jonathan Low e che segue di circa 2 anni il precedente “Chaos Angel“, contiene il primo singolo “Devil You Know” descritto così dalla sua autrice:
“Devil You Know” parla del tentativo di tenere l’ambizione e l’avidità fuori dal processo creativo. Questo album in generale parla di imparare a proteggere ciò che è prezioso da ciò che è velenoso. Proteggere la creazione dall’orgoglio. Proteggere l’amore dal controllo. Proteggere la collaborazione dalla gelosia.
“Maitreya Corso” tracklist
Love of My Life
Devil You Know
Lioness
Heavy Rain
Last Living Lost Cause
Last Thoughts on Morning Star
Bring Home My Man
Great Minds
Green Dragon
Slacker in the Rye
Terms of Estrangement
Maitreya and the Way Back
Dream House