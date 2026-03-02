L’universo sonoro di Patrick Watson arriva finalmente in Italia.
Dopo il successo globale di “Uh Oh”, l’artista canadese annuncia tre date estive:
24 luglio 2026| Corte Agostiniani | Rimini (Percuotere La Mente)
25 luglio 2026 | Circolo Magnolia | Segrate (MI)
26 luglio 2026 | Casa del Jazz | Roma
Biglietti per Milano e Roma in vendita dalle ore 11:00 di mercoledì 4 marzo.
I biglietti per la data di Rimini andranno in vendita nei prossimi mesi.
Patrick Watson: le date italiane a luglio sono tre.
L’universo sonoro di Patrick Watson arriva finalmente in Italia.