Prodotto principalmente da Lemarc, con Daria Huber e Nicola Corcolis e pubblicato da Dumba Dischi, “Schiamazzi Notturni” è il secondo disco del marchigiano Carlo Mancini, in arte blue27.

È un urlo generazionale che sfrutta il silenzio della provincia per raccogliere in mosaico la sua identità. Nove brani che spaziano tra indie pop, bossa nova ed elettronica.



Predominante è il tema della difficoltà nel passaggio all’età adulta in “casa sopra”, accennato già in “Lido di Fermo”, la malinconia è palpabile, invece, in “Maria”, che si trasforma lentamente in disillusione in “il tuo posto” e in “lucebuio”.

Immagini di una quotidianità che diventa universale, un’autenticità che grida “esisto anche io”.

