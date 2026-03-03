Credit: Sean Stiegemeier

L’8 maggio 2026, Aldous Harding pubblicherà il suo quinto album in studio, “Train On The Island“. Oggi la cantautrice neozelandese condivide un primo assaggio con il singolo “One Stop”.

Presentato in anteprima da Huw Stephens nel suo programma su BBC Radio 6 Music, “One Stop” è accompagnato da un video con Harding protagonista, diretto da Michelle Henning.

Guarda il video:

Il disco di 10 tracce “Train On The Island” è stato co-prodotto dal collaboratore di lunga data John Parish (PJ Harvey, Dry Cleaning) presso i Rockfield Studios a Monmouth, in Galles, dove i due avevano già registrato i precedenti lavori della neozelandese: “Party” (2017), “Designer” (2019) e “Warm Chris” (2022).



Ad affiancare Harding e Parish in “Train On The Island” ci sono il pedal steel Joe Harvey-Whyte, l’arpista Mali Llywelyn, il musicista synth Thomas Poli, il batterista Sebastian Rochford (Polar Bear) e H. Hawkline (Huw Evans) a basso, voce, chitarra acustica/elettrica e organo.



“Train On The Island” sarà disponibile in formato digitale, CD, vinile nero standard e in un’edizione limitata in vinile blu.



Il mese scorso, Harding ha annunciato i suoi primi concerti da headliner dal 2023. A grande richiesta, aggiunge una terza data al Barbican Centre di Londra domenica 31 maggio. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 6 marzo. L’elenco completo delle date nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti è riportato di seguito. Per maggiori informazioni sui biglietti visita QUI.

“Train On The Island” tracklist

1. I Ate The Most

2. One Stop

3. Train On The Island

4. Worms

5. Venus In The Zinnia

6. If Lady Does It

7. San Francisco

8. What Am I Gonna Do?

9. Riding That Symbol

10. Coats