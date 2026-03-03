I punk garage irlandesi SPRINTS pubblicano oggi il loro nuovo singolo dallo spirito chiaramente politico; “Trickle Down” è distribuito da City Slang e SUB POP. Parlando del singolo, la band afferma: “Trickle Down parla di sistemi che falliscono al rallentatore, crisi immobiliare, aumento dei costi, guerre culturali, collasso climatico e dell’essere invitati a rimanere pazienti. È la frustrazione di una generazione bloccata in “modalità attesa” mentre tutto va a fuoco“.

Il quartetto irlandese è appena tornato da un tour negli Stati Uniti che ha registrato il tutto esaurito e ora inizierà la tappa europea: ci sarà anche una tappa italiana, mercoledì 25 marzo 2026 presso l’Arci Bellezza di Milano, biglietti in vendita qui.