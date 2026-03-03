I Friko hanno pubblicato il nuovo singolo “Choo Choo”.

Il quartetto di Chicago quindi continua la sua marci verso il nuovo album “Something Worth Waiting For“, che uscirà il 24 aprile.

Energico, altalenante e giocoso, il brano è molto legato alla potenza delle esibizioni dal vivo della band.

“Ho sempre avuto un debole per la magia dei treni, e mentre scrivevo quella canzone ho iniziato a cantare ‘choo choo’ e mi ha fatto ridere“, ricorda Niko Kapetan. “È sempre bello suonare dal vivo, con tutti i rallentamenti e gli acceleramenti, ma è anche un omaggio molto emotivo alla band e al modo in cui mi fa sentire a casa“.