Trent Reznor da una notizia importante dal palco durante il concerto dei Nine Inch Nails a Tulsa, in Oklahoma, venerdì sera: l’attuale tour “Peel It Back” della band potrebbe essere l’ultimo?

“Penso che una delle prime volte che abbiamo suonato qui, forse era al Cain’s Ballroom, circa 80 anni fa…credo che avessimo aperto il concerto di Peter Murphy…e suonavamo ‘Head Like a Hole’, e vedevo qualcuno in fondo che urlava il testo della canzone, e ho pensato: ‘Questo è tutto ciò che ho sempre voluto nella vita, entrare in contatto con qualcuno come quel tizio in fondo alla sala. Comunque, questo è ciò che penso quando arrivo a Tulsa. Non so se faremo altri tour dopo questo, ma sono orgoglioso dello spettacolo che stiamo facendo in questo momento. E sono fottutamente grato che abbiate scelto di passare la serata con noi stasera. Grazie mille“.

I NIN intanto hanno pubblicato a sorpresa “Tron Ares: Divergence”: 44 tracce tra remix e materiale inedito, lavoro che espande la colonna sonora originale di “Tron: Ares“, uscita a settembre 2025, la prima colonna sonora, tra l’altro, uscita a nome NIN dopo tante pubblicate a nome Trent Reznor e Atticus Ross.



