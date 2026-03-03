“Long Long Road”, nuovo disco di Ringo Starr, uscirà il prossimo 24 aprile su etichetta UMe.

Prodotto da T Bone Burnett, come il precedente “Look Up”, “Long Long Road” è un album country che vanta le collaborazioni di Sheryl Crow, St. Vincent, Billy Strings, Molly Tuttle e Sarah Jarosz. and has Ringo backed by Daniel Tashian (who also co-produced the album), Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Rory Hoffman, Patrick Warren and Colin Linden.

L’ex batterista dei Beatles ha commentato così la pubblicazione:

Sono fortunato ad avere T Bone nella mia vita in questo momento e a lavorare con me su questi dischi. Dopo aver fatto l’ultimo disco, che adoro ascoltare, questo è semplicemente successo. Mi piace dire che a volte faccio le mosse giuste, come se potessi andare a sinistra o a destra in qualsiasi momento, e una delle mosse giuste è stata quella di collaborare con T Bone per “Look Up”, e ora per questo, che chiamo “Long Long Road”, perché ho percorso molta strada.