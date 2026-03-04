Credit: Bandcamp

“Sol.Hz” è il titolo del primo disco dei Seefeel dopo 15 anni.

L’album, che segue di due anni i due EP “Everything Squared” e “Squared Roots” usciti nel 2024, segna il primo LP dello storico duo britannico dal 2011 anno in cui fu pubblicato il self-titled “Seefel” e sarà licenziato dalla Warp.

In un certo senso, questo può essere considerato l’album “dub” dei Seefeel: gli arrangiamenti apparentemente vaporosi di Mark Clifford sono in qualche modo simili all’ambient a basso volume, ma quando vengono riprodotti a tutto volume da un impianto audio adeguato, il basso cavernoso e l’uso sapiente degli effetti sono più evidenti, confondendo la percezione del tempo e della posizione audio dell’ascoltatore. Come sempre con i Seefeel, però, non si spinge mai troppo lontano nel freddo sperimentalismo o nella texture sintetica, le voci pesantemente manipolate di Sarah Peacock conferiscono ai brani un elemento umano vitale, con loop di chitarra elaborati che permettono a frammenti di melodia di fluttuare attraverso le scie del delay.

“Ever No Way” è il primo singolo estratto:

Nel 2021 i Seefeel rilasciano una serie di ristampe che includeva, oltre ai dischi pubblicati dalla band inglese a metà anni 90 per le etichette Warp e Rephlex, versione estese di release da tempo introvabili come l’album “Succour and (Ch-Vox)”, la collezione di EPs “St / Fr / Sp” e l’antologia in 4CD “Rupt & Flex (1994 – 96)”.

“Sol.HZ” tracklist:

01 Brazen Haze

02 Everydays

03 Ever No Way

04 Humidity Switch

05 Behind the Seen

06 AM Flares

07 Falling First

08 Until Now

09 Scrambler