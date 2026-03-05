Andrea Catenaro e Alessandro Led Scorta, menti del progetto Nostalgia / Futuro, giocano con gli stilemi del pop tra chitarre, sintetizzatori, metrica vicina all’hip hop e ritornelli incalzanti sempre a fuoco nel disco d’esordio omonimo uscito per 42 Records dopo la pubblicazione di ben cinque singoli, tutti qui riproposti e accompagnati da quattro brani inediti.

Quotidianità e sarcasmo, una vena da cantautore che emerge in “Via dai Guai” tra Spotify e “Internet” che riflette sulla tecnologia che a volte inganna e fa sentire più soli, un lato introspettivo ben evidente in “Sorpresa”, stile che si conferma moderno in “(la mia testa)” e “guadaloop”, fortemente contemporaneo per come sa far convivere pop e elettronica.

Unisce presente e passato, ieri oggi e domani Nostalgia / Futuro, come già il nome scelto lascia presagire, e lo fa con decisa ironia e onestà come dimostrano anche “Traffico” e “Alpaca” in chiusura, uno dei brani più interessanti per la capacità di mettersi in gioco. Il disco esce in digitale e in edizione limitata su vinile colorato e numerato per stimolare una lodevole riflessione su come la musica viene ascoltata.

