Justin K. Broadrick, leader dei Godflesh/Jesu, ha raccontato di come, in tempi recenti, abbia dovuto sottoporsi a un “importante intervento chirurgico per un’ernia inguinale, quasi un’emergenza” e, a causa dei suoi problemi di salute non potrà più esibirsi con i Godflesh. “Se continuo a esibirmi e a urlare/gridare come faccio con i Godflesh“, dice, “corro un alto rischio di sviluppare altre ernie e di lacerare completamente la parete addominale“.

Per fortuna potrà ancora esibirsi con i Jesu e i JK Flesh perché non sono, fisicamente, così impegnativi. Nel frattempo il musicista ha in programma di pubblicare un nuovo album dei Godflesh intitolato “Decay “su Relapse quest’estate e poi di registrarne un altro entro la fine dell’anno. Dice che “Decay” è “praticamente finito” e che il suo seguito sarà l’ultimo album in studio dei Godflesh, ma che gli album dub dei Godflesh, gli album live “e così via” continueranno ad uscire anche dopo.

Justin promette anche un nuovo progetto solista in arrivo “nel prossimo futuro“.

Ho avuto paura di condividere questa notizia, in parte a causa della minaccia di commenti insensibili e/o negativi, unita semplicemente all’ansia generale che tutto ciò comporta e anche perché sono esausto, 3 settimane fa ho subito un importante intervento chirurgico per un’ernia inguinale che era quasi un’emergenza. Sono ancora sotto shock per l’intervento e, essendo una persona con diagnosi di autismo, un intervento chirurgico simile è assolutamente debilitante: ho dovuto sopportare un’incisione di 15 cm all’inguine.

Ho una parete addominale molto debole, che a 57 anni non migliorerà. Se continuo a esibirmi e a urlare/gridare come faccio con i Godflesh, corro un alto rischio di avere altre ernie e di lacerare completamente la mia parete addominale. I Godflesh live sono finiti il giorno dell’intervento e dopo che il chirurgo ha fatto questa dichiarazione. Ora riesco a camminare, ma a passo lento e con estrema cautela.

Il processo di guarigione completo richiede circa 6 mesi.

Fortunatamente, gli altri miei progetti non richiedono urla né prestazioni fisicamente impegnative, ci saranno ancora quindi spettacoli dei Jesu e dei JK FLESH.

Grazie per la vostra comprensione. Abbiate cura di voi.

Justin