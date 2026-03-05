Dura davvero poco la speranza di rivedere le Hole. Martedì Courtney Love aveva pubblicato su Instagram un video dell’ex bassista delle Hole Melissa Auf der Maur, accompagnato dal classico brano del 1999 “Malibu”. La Love nel commento parlava di un tour. Naturalmente, questo ha portato a molte speculazioni su una possibile reunion delle Hole, una possibilità che la stessa Love ha più volte accennato e spesso smentito nel corso degli anni. Ma ora, la Love stessa mette fine alle chiacchiere: “Nessuna reunion delle Hole“.

Love ha chiarito le cose nella sezione dei commenti in merito al post di Instagram su SPIN. Love ha scritto che non ci sarà una reunion delle Hole, ma che la Auf der Maur “suonerà alcuni brani, nuove canzoni” con lei. Ha anche scritto: “Io e @xmadmx in tour con nuove canzoni“. Quindi in tour sì, ma non a nome Hole. Diciamo che almeno metà delle Hole c’è. Sarà un tour della Love solista? Potrebbe essere…

Nel 2010, le Hole, con formazione completamente rinnovata, avevano pubblicato “Nobody’s Daughter” e avevano anche tenuto dei concerti. Poi tante voci e tante smentite per un ritorno della band con il cast degli anni ’90. Ora sembrava fatta (in parte), ma a questo punto tutto è ancora nebuloso e forse dobbiamo aspettarci un disco solista della Love.