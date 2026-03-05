L’ultimo singolo che va ad anticipare “Comfort in the silence”, il nuovo album dei Pinhdar in uscita il 27 marzo, è “Mute”.

Il brano è il ritratto di una condizione collettiva: l’alienazione che ci rende incapaci di reagire. Non rispondiamo più. Non protestiamo. Continuiamo a muoverci per inerzia, mentre il rumore del mondo ci attraversa e ci lascia senza voce. Il silenzio, qui, non è assenza: è una forma di resistenza minima, fragile, umana.



Musicalmente “Mute” è l’archetipo della formula dei Pinhdar: trip-hop e darkwave, costruiti su una circolarità ipnotica. Un brano che anticipa i temi di “Comfort in the Silence”: sopravvivere al peso del mondo senza diventare come il mondo stesso.



In questo brano fa la sua apparizione, per la prima volta con la band, al basso, Lee Pomeroy (bassista degli Archive) che ritroveremo in tutto l’album.