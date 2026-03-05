“Questo non era l’album che avevo intenzione di realizzare“, dice Carla dal Forno, artista che avevamo perso dal radar e invece ritroviamo ocn pèiacere. “Inizialmente volevo qualcosa di velato e astratto, ma mi sono resa conto che non potevo nascondermi dietro l’astrazione: le canzoni funzionavano solo quando mi affidavo alla verità emotiva“. La cantante sta parlando di “Confession“, che uscirà il 24 aprile per Kallista Records: il suo primo album in quattro anni.

“Vivo in una piccola città di campagna che mi offre una tranquillità che prima non avevo“, dice Carla, parlando di come l’ambiente abbia influenzato il disco. “In quella quiete, i sentimenti che avrei potuto ignorare in una città frenetica sono diventati più forti… Alla fine, Confession è diventato il lavoro più personale e sincero che abbia mai realizzato. Ho scritto in modo semplice di ciò che stavo realmente vivendo“.

Il primo singolo dell’album è “Going Out”:

Tracklist:



1. Going Out

2. Confession

3. Drip Drop

4. Under the Covers

5. Nighttime

6. On the Ward

7. Blue Skies

8. I Go Back

9. Off the Beaten Track

10. Alone With You

11. Gave You Up

12. Staying In