Credit: Press

Gli Snowcuffs sono una band di stanza a Chicago.

Finora gli statunitensi hanno pubblicato una manciata di singoli e un EP, “Sink Down” (2025), ma nei primi mesi di questo 2026 uscirà un’altra prova sulla breve distanza, “Sweet Gravity”, che mette in mostra un songwriting raffinato e un sound più ampio che spinge i confini del dreampop senza perderne l’essenza.

Intanto oggi arriva il nuovo singolo “Sunless”, che potete ascoltare qui sotto.

Atmosfere sognanti, ritmi energici, una voce femminile capace di incantare e rumorose chitarre dai toni shoegaze caratterizzano questo brano intenso e ricco di energia.

Listen & Follow

Snowcuffs: Spotify | Instagram