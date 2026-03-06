Se amate lo shoegaze non potete perdervi il nuovo disco dei Lucid Express, che confermano la loro bravura anche in “Instant Comfort”.

La band di Hong Kong strizza spesso l’occhio alle carezze del dream-pop, creando magiche atmosfere sognanti, quasi carezzevoli, che sono forse le cose più belle del disco, perché capaci davvero di rapirci e di portarci letteralmente fuori con la mente, capaci di farci estraniare da quello che ci circonda. Suoni meravigliosi e un lavoro sulle chitarre pregevole. Una canzone come “Something Blue” da questo punto di vista a me da la pelle d’oca.

Certo, c’è anche il lato ruvido, aggressivo e potente…basti sentire la micidiale “Setback” che viaggia robustissima e a testa bassa, con le distorsioni che ci entrano nel cervello o l’andamento “groovato” di “Faux Sweetness” che pare una collaborazione tra Chapterhouse e MBV. Però, alla fine, forse la sintesi perfetta del sound della band e delle sue anime si trova nella title track che chiude magnificamente il disco: voce e chitarra distorta nella prima parte e poi un ritmo quasi tribale che si fa strada, un connubio sublime ed evocativo in cui, nonostante il frastuono delle chitarre (ascoltatela in cuffia, vi prego) lo shoegaze mostra prima tutta la dolcezza di cui è capace e poi ecco che emerge invece un lato più fisico e pulsante che diventa inebriante a dir poco.

Un disco molto bello.

