I Dogstar hanno annunciato un nuovo album, “All In Now“, in uscita il 29 maggio. Hanno anche condiviso il brano che dà il titolo all’album.

La band, composta dal bassista Keanu Reeves, dal chitarrista e cantante Bret Domrose e dal batterista Robert Mailhouse, ha realizzato il suo quarto album “All In Now” con il produttore Nick Launay (IDLES, Nick Cave and the Bad Seeds, Amyl and the Sniffers) e lo pubblicherà con la propria etichetta, la Dillon Street Records. L’album segue il loro lavoro del 2023, “Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees”, che è stato il primo nuovo album dei Dogstar in 23 anni.

“L’album trasmette davvero l’energia che è al centro di questo lavoro e il divertimento che abbiamo sempre provato suonando insieme“, ha dichiarato Mailhouse in un comunicato. Reeves ha aggiunto che “non vedevano l’ora” di entrare in studio dopo il loro ultimo lavoro, e Domrose ha espresso allo stesso modo l’entusiasmo per la loro nuova era. “Personalmente, mi è piaciuto tutto. Per me, l’atteggiamento era del tipo ‘lavoriamo sodo e andiamo’…mi sembrava che il nostro ultimo album fosse il nostro biglietto per una festa, e ora ci siamo presentati alla festa – noi tre“.

Tracklist:



Math

This Sphere

All In Now

Exalted

Siren

Punch the Sky

Joy

What Is

The Whisper

Shards of Rain

Shallow Easy

Wing

A luglio la band sarà in Italia per 4 date. Biglietti QUI.

11-07-2026 – Roma

Cavea Auditorium Parco della Musica



12-07-2026 – Bari

Fiera del Levante



14-07-2026 – Pordenone

Parco San Valentino



15-07-2026 – Milano

Teatro Arcimboldi