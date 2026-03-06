Il nuovo album di The Reds, Pinks & Purples intitolato “Acknowledge Kindness” uscirà il 24 aprile e “Worthy of Love” è il nuovo singolo, toccante e malinconico.

“Questo album parla probabilmente dell’imparare a convivere con i propri fantasmi e del cercare di vivere nel presente“, afferma Glenn Donaldson, “C’è un certo tipo di disco dal suono imponente che aspiro a realizzare, come California degli American Music Club o 16 Lovers Lane dei The Go-Betweens, opere che affrontano il dolore ma diventano un mezzo di trasporto per l’ascoltatore“.