Oggi è Bandcamp Friday e per l’occasione i Fugazi hanno pubblicato le “Albini Sessions” del 1992. L’album contiene tutte le canzoni che i Fugazi avrebbero poi registrato nuovamente e pubblicato nel 1993 con “In On The Killtaker”. I Fugazi doneranno tutti i proventi all’organizzazione Letters Charity, un’organizzazione senza scopo di lucro che aiuta le famiglie che vivono in condizioni di povertà, parte importante della vita e dell’eredità di Albini.

<a href="https://fugazi.bandcamp.com/album/albini-sessions-benefit-for-letters-charity">Albini Sessions (Benefit for Letters Charity) by Fugazi</a>

Ecco ulteriori informazioni su queste session direttamente dai Fugazi:

Nell’autunno del 1992, i membri dei Fugazi erano impegnati a finire le canzoni che sarebbero poi state pubblicate nell’album “In On The Killtaker” l’anno successivo. La band aveva lavorato alle canzoni per un paio d’anni e era arrivata a registrarne alcune all’Inner Ear, oltre a realizzare numerose registrazioni di prova, ma alla fine di ottobre sembrava aver raggiunto un punto morto. Nel tentativo di dare una scossa alla situazione, decisero di accettare l’invito di Steve Albini a registrare gratuitamente nel suo Electrical Audio Studio, che all’epoca si trovava nel seminterrato della sua casa a North Francisco, Chicago.

I Fugazi e Steve si erano incrociati numerose volte nel corso degli anni ed erano diventati amici e ammiratori reciproci del proprio lavoro. La band apprezzava molto l’estetica di Steve, in particolare i primi dischi dei Jesus Lizard, e sembrava che il cambio di scenario li avrebbe aiutati ad avere una prospettiva migliore sulle canzoni che avevano scritto.

All’inizio di novembre, Ian e Joe noleggiarono un minivan, lo caricarono con l’attrezzatura e lo guidarono fino a Chicago, mentre Brendan e Guy fecero il viaggio di 12 ore con la station wagon di Brendan. Arrivarono a casa di Steve e si misero subito al lavoro. Il piano originale era quello di trascorrere un fine settimana registrando solo due o tre canzoni, ma una volta che tutto fu pronto e il nastro iniziò a girare, continuarono a registrare.

Il soggiorno fu epico e nei momenti di pausa, quando non registravano, si creò rapidamente un’affinità e un’amicizia più profonde. Steve mostrava le sue abilità culinarie preparando al gruppo pasta fresca fatta in casa, dopodiché si riunivano tutti intorno al tavolo della sua cucina per giocare a Corickey, un gioco di dadi che la band gli aveva insegnato a Londra un paio di anni prima. Era una passione condivisa e una costante in ogni momento trascorso insieme. Le risate erano continue.

In quei tre o quattro giorni, sono state registrate e mixate 12 canzoni, l’intero album “In On The Killtaker”. Durante i playback nella sala di mixaggio al piano superiore di Steve, tutti erano molto entusiasti dei risultati. Tuttavia, una volta che la band tornò a Washington con le cassette dei mix grezzi da controllare, fu chiaro che quella sessione non sarebbe stata pubblicata. I due veicoli si incontrarono in un’area di sosta in Ohio e lì entrambi i gruppi di membri della band si resero conto di essere giunti alla stessa conclusione indipendentemente l’uno dall’altro. È difficile spiegare il problema, ma, per quanto le cose sembrassero incredibili mentre erano all’Electrical, le canzoni suonavano piatte negli ascolti successivi. Pochi giorni dopo il ritorno a casa, Albini scrisse alla band esprimendo un parere simile e si decise di scartare la registrazione.

Meno di un mese dopo, i Fugazi entrarono nell’Inner Ear Studio con il produttore Ted Nicely per realizzare quello che sarebbe diventato l’album ufficiale “In On The Killtaker”, pubblicato dalla Dischord nel giugno 1993, mentre la cosiddetta “Albini Session” fu accantonata.

Sebbene le registrazioni di Chicago siano rimaste sotto chiave per oltre tre decenni, alcuni nastri sono trapelati e versioni di scarsa qualità di alcune delle canzoni sono finite su Internet.

Per onorare Steve, scomparso nel 2024, e per sostenere il lavoro che lui e sua moglie, Heather Whinna, hanno svolto con l’organizzazione no-profit Letters Charity, i Fugazi hanno deciso di rendere disponibile per la prima volta ufficialmente l’intero mix originale di Steve, trasferito direttamente dai nastri master.

Si tratta di una pubblicazione esclusivamente digitale e la band donerà la sua parte dei proventi a Letters Charity. Siate generosi.

Grazie.