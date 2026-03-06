All’inizio di quest’anno, Jenny Hollingworth, metà del duo Let’s Eat Grandma, ha pubblicato il suo album di debutto da solista con il nome Jenny On Holiday, e ora anche l’altra metà del duo ha annunciato il suo debutto da solista. Rosa Walton infatti pubblicherà “Tell Me It’s A Dream” il 5 giugno tramite Transgressive. L’album è stato coprodotto con David Wrench e vede la partecipazione proprio della Hollingworth in “Prettier Things”. “Tell Me It’s A Dream parla dell’ambizione e della bellezza del mondo“, dice la Walton. “Parla della ricerca della libertà assoluta. Gran parte dell’atteggiamento in queste canzoni riguarda il seguire i propri sogni, ed è esattamente quello che intendo fare“.

L’idea di intraprendere un progetto solista non è mai stata quella di allontanarmi o di fare qualcosa da sola per il gusto di farlo. È iniziato come un modo per elaborare le cose e rimanere con i piedi per terra, e si è trasformato in qualcosa plasmato dalle persone che mi circondano e dalla gioia di fare musica insieme.

Il primo singolo è “Sorry Anyway”.

Rosa dice che il brano “parla di non lasciare che nessuno ti freni, sia in una relazione che nel perseguire le tue ambizioni. Parla di fare le cose a modo tuo, accettare chi sei, non preoccuparti di rientrare negli schemi e cercare di ispirare gli altri ad avere questo atteggiamento. Ci siamo divertiti a realizzarlo: è la frivolezza e il disordine che rendono speciale la canzone, ed è stato anche l’inizio di un nuovo stile vocale per me. Sto prendendo possesso di tutte le parti di me stessa“.

Tracklist:



Heart To Heartbreak

Sorry Anyway

Taking The Roof Down

Wave Machine

When Will It All Reveal

Halfway Round The World

Prettier Things

July

Romance Is Dead On