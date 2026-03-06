Tammy Ealom (Dressy Bessy, The Minders , 40th Day) ha cominciato a esibirsi con il nome Tammy Shine nel 2017 in concerti solisti in cui suonava la chitarra acustica, un progetto che dopo otto anni di maturazione ha portato al primo album pubblicato dalla Happy Happy Birthday To Me storica etichetta di Athens fondata nel 1999.

Credit: Press

“OK Shine OK” pensato, registrato e prodotto interamente da Ealom racchiude in dodici brani e poco più di quaranta minuti le mille influenze e sfumature di una carriera ormai trentennale, vissuta all’insegna del rock and roll. “Non sto cercando di essere una rockstar, lo sono già” ripeteva spesso Tammy Ealom e con questo disco lo conferma.

Un sound diretto quello di “Shaky Shaky” che deve molto alla British Invasion evocata nei riff delle chitarre e negli affilati ritornelli, imprescindibilmente indie, rumorosi e vicini al punk pop in “Baby I’ll B There”, melodici e imprevedibili in “So Very Little”, pienamente rock nel singolo “Junk Mail” e in “Love Letter” uno dei brani migliori insieme a una “Speed Date” dall’indole garage.

Sonorità noise e midtempo (“Not Today”) non riescono a nascondere qualche calo di tensione (“Blue Jay”, “Tic Tac” che all’inizio ricalca fin troppo il riff di “Wild Thing” versione The Troggs) comunque ben bilanciato dall’immediatezza pungente di “Prizefight”, “Auto Pilot” e “Lil Fences” puro indie rock ben arrangiato, coinvolgente ma non sconvolgente.

The Tammy Shine si spoglia dell’identità di side project pur senza perdere del tutto l’indole DIY , non raggiunge il livello degli album migliori dei Dressy Bessy (“Pink Hearts, Yellow Moons”, “Dressy Bessy”, “Electrified”) ma non delude neppure totalmente e si fa apprezzare per una certa irriverenza che non sempre aveva trovato spazio nelle canzoni della band.