Chissà, un giorno Robert Smith potrebbe svegliarsi ed essere travolto da un tripudio di felicità, si mette alla chitarra e piaza un brano dal saporre jangle che brilla di scintillante melodia.

Ecco, questa potrebbe essere “Barcelona”, che però non esce a nome The Cure iper felici, no, esce a nome Color Palette, ovvero il progetto di Jay Nemeyer che va a bracetto con le melodie più avvincenti e calorose, quelle che ti cambiano la giornata e si fanno fischiettare a oltranza.

Color Palette: Facebook