Viaggia che è un piacere questa “Running From Home” degli inglesi Polyvinyl. Il giro di chitarra mi ha subito fatto venire in mente qualcosa, ma non capivo…poi ho realizzato, ovviamente “Hysteria” dei Def Leppard, in una versione più veloce, ma bene o male siamo lì.

Giusto per dire che i nostri cari ragazzi inglesi con il loro sound ci riportano abbastanza in scioltezza a ricordi anni ’80, anche con quei contrappunti di synth, poi certo ci sono i muscoli e il ritornellone scintillante e super carico che dice anni ’90, ma sta di fatto che questo mix funziona alla grande.

Un tuffo nell’orecchiabilità più totale con questa piacevolissima “Running From Home”. Occhi aperti.

Listen & Follow

Polyvinyl: Bandcamp