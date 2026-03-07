«A fire swept through / everyone rushed for the door / boards were used to carry the impaired / the rescuers had withdrawn»

Un gioiellino questo “Fear Is On Our Side”. Che fine abbiano fatto gli I Love But I’ve Chosen Darkness dopo il 2014 e il loro secondo album “Dust” non è dato saperlo. Come fossero stati inghiottiti dalla loro stessa oscurità, dal buco nero che avevano creato intorno ad Austin.

“Fear Is On Our Side”, il loro esordio, è un concentrato densissimo di tristezza, disperazione e bile, ritmicamente distillati in 11 episodi che hanno un cordonone ombelicale che finisce dritto dritto dalle parti di “Unknown Pleasures” e “Pornography”.

Non c’è nessuna salvezza e nessuna redenzione, nelle storie degli I Love You But I’ve Chosen Darkness. Chi se ne va porta con sé i suoi peccati, chi è chiuso depresso in casa non riceve nessuna telefonata, chi ha il cuore spezzato rimane così, e chi cerca di fuggire trova porte e finestre sbarrate.

Pubblicazione: 7 marzo 2006

Durata: 51:35

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Indie rock, New wave, Post-punk revival

Etichetta: Secretly Canadian

Produttore: Paul Barker

Tracklist:



The Ghost

According to Plan

Lights

The Owl

Today

We Choose Faces

Last Ride Together

At Last Is All

Long Walk

Fear Is on Our Side

Untitled

If It Was Me