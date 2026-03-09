I Gorillaz sono apparsi per la prima volta come ospiti musicali al Saturday Night Live, nella puntata del 7 marzo.

Damon Albarn e compagni sono stati ospiti di un episodio condotto da Ryan Gosling, poco più di una settimana dopo l’uscita del loro nono album “The Mountain“, ricco di collaborazioni stellari.

Hanno suonato il loro singolo di debutto del 2001 “Clint Eastwood”, con la partecipazione speciale di Del the Funky Homosapien, e sono poi tornati con “The Moon Cave” da “The Mountain”, per la quale sono stati affiancati da Asha Puthli, Black Thought e Anoushka Shankar.