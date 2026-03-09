Il Sexto ‘Nplugged ha annunciato oggi gli ultimi nomi dell’edizione 2026, che si terrà nella suggestiva location di Piazza Castello a Sesto Al Reghena (PN) tra il 2 e il 5 luglio.
Sono ben quattro le band svelate in questa giornata, dai Wu Lyf (unica data estiva italiana), These New Puritans, Il Mago Del Gelato e JoyCut.
Questa la line-up completa:
WU LYF + These New Puritans
giovedì 2 luglio 2026
Alt?n Gün + Il Mago Del Gelato
venerdì 3 luglio 2026
Apparat + JoyCut
sabato 4 luglio 2026
I Cani
domenica 5 luglio 2026