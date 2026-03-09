Esce, per la Tempesta Dischi, “Dimenticare Maria” il nuovo brano di Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri.

Nelle parole di Capovilla è “una canzone cristiana e comunista insieme“. Ogni volta che un giovane muore di overdose — fratelli e sorelle, compagni e compagne — la domanda dovrebbe essere: dove eravamo noi? Impegnati nei nostri dispositivi, distratti, incapaci di riconoscerci come persone in carne e ossa.

“Dimenticare Maria” è insieme atto d’accusa e invocazione collettiva: parla di indifferenza, di responsabilità condivisa, della musica diventata talvolta colonna sonora dell’anestesia emotiva contemporanea. Musicalmente intensa e drammatica, fonde tensione elettrica e parola nuda in una forma scarna e incandescente. Anche questo nuovo singolo è prodotto da Manuele Fusaroli, che accompagna la band in una dimensione sonora rigorosa ed essenziale.



Con I Cattivi Maestri, Capovilla continua così a essere una voce fuori dal coro: scomoda, appassionata, irriducibile. Un artista che non smette di chiamare il proprio tempo a rispondere delle proprie omissioni.



“Dimenticare Maria” rappresenta un ulteriore capitolo di questo percorso.

Occhio alle prime date del tour:

10/04 – Locomotiv Club – Bologna (prevendite)

11/04 – CS Sisma – Macerata (biglietti in cassa)

17/04 – Hacienda – Roma (prevendite)

26/04 – Arci Bellezza – Milano (prevendite)

09/05 – Palafenderl – Vittorio Veneto

13/05 – Hiroshima Mon Amour – Torino (prevendite)