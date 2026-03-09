Ma che bellezza questa “Dreaming Of A Dog” dei Exam Season.
I 4 inglesi ci riportano a quel momento in cui la parola “emo” aveva veramente un senso, quando la Deep Elm e la Polyvinyl andavano ai 100 all’ora, proponendoci band e solisti che avevano una mano sul cuore e una sulla chitarra, ovviamente eravamo intorno alla fine degli anni ’90, inizio 2000. E non è un caso che ascoltando quetsa canzone mi vengano in mente i Pop Unknown.
Chitarra acustiche e poi l’accesione improvvisa all’elettrico, arpeggi, corettoni, super melodia, e lacrimoni. Ma dai, quanto bella è questa canzone?
Listen & Follow
Exam Season: Bandcamp