La nuova serie HBO, “Rooster”, è iniziata domenica sera e la sigla è curata dall’ex frontman dei R.E.M. Michael Stipe.

La canzone, intitolata “I Played the Fool”, è stata scritta insieme ad Andrew Watt ed è il primo brano solista di Stipe in tre anni. Alla batteria c’è Travis Barker dei blink-182, mentre Josh Klinghoffer suona chitarra e il pianoforte.

“Michael Stipe è uno dei miei eroi“, dice Watt. “Avere la possibilità di scrivere una canzone con lui è stato un sogno…è uno dei più grandi cantautori di questa generazione e in questa canzone ha fatto ciò che solo lui poteva fare. Ti fa ridere e piangere allo stesso tempo con la migliore sigla televisiva dagli applausi di Friends“.

“Rooster” è stata creata da Bill Lawrence e Matt Tarses.



Lawrence dice: “Recentemente ho visto Andrew unirsi ad alcuni degli artisti più affermati della mia epoca e creare musica che in qualche modo sembra nostalgica e allo stesso tempo attuale. Il fatto che sia riuscito a collaborare con uno dei miei cantautori preferiti di tutti i tempi, Michael Stipe, ha reso questo progetto uno dei momenti salienti della mia carriera. Ed è semplicemente una canzone fantastica”.