credit: Neeq Serene

ESYA, il nuovo progetto della bassista delle Savages Ayse Hassan, pubblicherà il suo album di debutto “Chasing Desire” il 10 aprile tramite AOK Records. L’album vede la partecipazione di Sharon Van Etten, Laura-Mary Carter, Jessy Lanza, Lee Tesche degli Algiers e altri.

Dopo tre EP, “Chasing Desire” vede Hassan continuare a costruire una nuova identità musicale da zero dopo che le Savages hanno raggiunto un punto di stallo. “Non volevo rimanere statica, volevo continuare ad evolvermi“, spiega Hassan, che ha anche suonato nel duo elettronico sperimentale Kite Base (con la collega bassista Kendra Frost) e nel progetto collaborativo 180db con la collega dei Savages Fay Milton.

In “Chasing Desire”, Hassan fonde il suo basso con synth, elettronica e beat programmati, creando paesaggi sonori coinvolgenti che esplorano sonoramente la condizione umana e l’esperienza personale di Hassan in un periodo turbolento.

Oggi, ESYA condivide il brano che dà il titolo all’album, “Chasing Desire”, con la partecipazione di Jessy Lanza, e racconta: “‘ Chasing Desire“ cattura un momento nel tempo e in quel momento il desiderio di qualcosa che si vuole piuttosto che di ciò di cui si ha bisogno. Possiamo sperimentarlo in molti modi: nelle nostre relazioni, nella carriera, nelle amicizie e nelle scelte di vita in generale. La natura antitetica del desiderio: dal desiderio di stare con qualcuno all’ossessione di abbracciare un percorso sconosciuto“.

Listen & Follow

ESYA: Bandcamp