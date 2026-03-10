Niente male questo visionario brano targato Lukka, formazione americana che davvero non conoscevo. Questa “Fabric The Cosmos” è il primo singolo del nuovo album in uscita quest’estate e le premesse ci paiono decisamente buone.
Un taglio molto lisergico, sognante, che ci ricorda i viaggi spaziali degli AIR con una bella punta psichedelia targata Tame Impala. Una melodia molto piacevole e una canzone che scorre benissimo.
La band ci dice che “Fabric of the Cosmos” parla del tentativo di vedere oltre il mondo materiale attraverso le emozioni, le vibrazioni e i sogni e dire che ci riesce perfettamente!
