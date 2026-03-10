Credit: press

La band art-rock londinese Modern Woman, guidata dalla cantautrice Sophie Harris, ha pubblicato “Neptune Girl”, il secondo singolo e video dal loro album di debutto “Johnny’s Dreamworld“, in uscita il 1° maggio per One Little Independent Records. “Neptune Girl” si muove verso un sound più immediato. La canzone esplora la moralità attraverso la lente dell’infanzia, esaminando cosa significhi essere buoni o cattivi prima che queste parole siano pienamente comprese.

“Questo brano è stato costruito partendo dall’immagine di crescere in Inghilterra, giocando per le strade e nei campi con un amico che poi è andato in paradiso. Il paradiso, immagino, sia da qualche parte vicino a Nettuno“, commenta Harris.

“Johnny’s Dreamworld” segna l’evoluzione dei Modern Woman da progetto di songwriting intimo e personale di Harris a band pienamente realizzata, che fonde tradizioni post-punk, avant-garde e folk in una forza live dinamica.

