Credit: Alva Le Febvre

Dopo ormai cinque anni di assenza – il loro quinto LP, “Seek Shelter“, è uscito a maggio 2021 – gli Iceage tornano a farsi sentire con materiale inedito.

La band post-punk di Copenhagen, infatti, ha appena condiviso, via Mexican Summer, un nuovo singolo, “Star”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“Star” è una canzone d’amore totale. Il suo soggetto risveglia il cantante e tutto ciò che lo circonda. Sferza il telone dell’impalcatura: infonde vita. Il frontman Elias Rønnenfelt scrive ancora con grinta, ma qui è animato. Così come la musica, caratterizzata da un ritmo in sedicesimi con spazio per chitarre scintillanti, chitarre taglienti, per volare e per creare tensione. Gli applausi arrivano dal nulla offrendo una risposta entusiasta.

Quale amore ti fa sentire come una stella morente? La morte di una stella è il culmine catastrofico. Un’estinzione senza traccia di tutto. Non c’è evento più grande. Vivere all’interno di un collasso totale, tuttavia, e sentire un presente incandescente, è forse la più grande euforia che potremmo provare.