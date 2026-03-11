Il mese scorso Kevin Morby ha annunciato i dettagli del suo ottavo LP, “Little Wide Open”, in uscita il prossimo 15 maggio via Dead Oceans a distanza di quattro anni da “This Is A Photograph” e a tre anni da “More Photographs (A Continuum).

Il disco è stato registrato lo scorso anno al Long Pond di Stuyvesant, NY ed è stato prodotto da Aaron Dessner dei National, proprietario dello studio, che ha anche suonato su “Little Wide Open”.

Tra i numerosi ospiti dell’album troviamo Amelia Meath (Sylvan Esso), Justin Vernon (Bon Iver), Katie Gavin, Lucinda Williams, Mat Davidson, Meg Duffy (Hand Habits), Oliver Hill, Rachel Baiman, Stuart Bogie, Tim Carr, Andrew Barr, Benjamin Lanz, Colin Croom e Tom Moth.

Dopo aver condiviso “Javelin” qualche settimana fa, oggi è il turno di “Die Young”, accompagnato da un video diretto da Zak Gorsuch e Chantal Anderson insieme allo stesso Morby.

Il musicista texano dice del brano:

Gran parte di questo album è una riflessione sul tempo trascorso in tour da adulto. Essere un musicista itinerante di professione ha reso il mio stile di vita a volte complicato e, per molti versi, piuttosto pericoloso. Ho iniziato a farlo professionalmente quando avevo 19 anni e a volte non riesco a credere che, 20 anni dopo, sono ancora qui. Questa canzone è una lettera d’amore non solo alla strada e a tutti i miei compagni di viaggio degli ultimi vent’anni, ma anche a Katie, che ho conosciuto durante i concerti quando eravamo molto giovani. A volte è incredibile fare un passo indietro e ricordare da dove siamo partiti rispetto a dove siamo oggi, sia come coppia che come songwriter.