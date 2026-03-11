La storia siamo noi.

Quasi nessuno si senta escluso.

Senza negare l’evidenza: Spartiti rappresentava la nuova veste narrativa di Max Collini, chiusa l’esperienza Offlaga Disco Pax (con molta tristezza e, sembrava, senza possibilità di ritorno), accompagnato da Jukka Reverberi (Giardini Di Mirò).

“Austerità” ne è la prima materializzazione, messa insieme nell’inverno del 2015 e arrivata così: artwork simil-Rothko, cd o vinile con curatissimo libretto.

Ancora una volta (con atteso sollievo) la narrazione è filtrata attraverso le lenti marxiste del suo autore, ma spesso intenzionalmente introversa; per dirla con le coordinate di allora: più “De Fonseca”, “Parlo Da Solo”, “Venti Minuti” che “Dove Ho Messo La Golf?”, “Ventrale”, “Onomastica”.

Parole che paiono concentrate e precise nel delineare un io tutt’altro che sfuggente.

Se può scorgersi un’ulteriore evoluzione nello stile di Collini, sta nell’utilizzo di un tono a tratti più colloquiale (i dialoghi di “Vera”) e nell’interpretazione di testi altrui a comporre una sorta di (auto)biografia-puzzle alla quale accade anche di risolversi in un ascolto ai limiti del sopportabile per tensione emotiva (“Ti Aspetto” – tratto da “Stanza 411” di Simona Vinci -, “Bagliore”, “Austerità”, “Qualcosa Sulla Vita dei Massimo Volume”, non presente su disco ma spesso eseguita dal vivo).

Musicalmente l’unico tratto in comune con gli OfflagaDiscoPax è che anche stavolta una versione esclusivamente strumentale di questo materiale sarebbe un regalo gigantesco per ogni audiofilo, ma “Spartiti” si reggono (solo) sulle trame di Jukka Reverberi, minimali o risolutive che siano.

Va detto: si percepisce la mancanza della propulsione (anche) enfatica che garantiva il duo Carretti-Fontanelli, ma è un vuoto che contribuisce a rendere “Austerità” un drammatico esercizio di abitudine all’assenza.

Di questo si tratta.

L’articolo nella sua forma originale lo trovate su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringrazaimo per la gentile concessione

Codice catalogo: WW038

Distribuzione: Audioglobe – The Orchard

Formati: libro + cd || lp+digital download ed. limitata 500 copie || digitale

Data di pubblicazione: 11 Marzo 2016

Tracklist:

1 Io non ce la faccio

2 Austerità

3 Babbo Natale

4 Sendero Luminoso

5 Vera

6 Bagliore

7 Banca locale

8 Nuova Betlemme

9 Ti aspetto