Roba che se ascolti senza sapere ti pare sbucare fuori dal catalogo 4AD. E invece i Be Forest venivano dritti da Pesaro (ed uscivano per We Were Never Being Boring). “Cold.” si fa strada a colpi geometrici e compulsivi di basso/batteria, inanellando gemme darkwave classiche classiche e più vere del vero.

C’è una ripetitività ammaliante in questo disco, una perfezione formale sorprendente, una vibrazione tesa e sottile come una crepa nel ghiaccio, fermata un secondo prima di schiantare tutto.

Il paragone con gli XX, in fondo, ha più a che fare con il lato estetico che con il suono (boy/girl/girl, voce femminile, batteria in piedi); i numi tutelari sono altri: Cure, Cranes, Cocteau Twins, My Bloody Valentine.

I “Be Forest” (god bless!) confezionano un esordio notevole, di quelli da far perdere la testa a chi adora il delay, le melodie lascive intrappolate nell’eco, la ritmica squadrata e il riverbero spettrale, che volteggia impeccabile aspettando solo la (vostra) resa.

L’articolo, nella sua forma originale, lo trovate su ‘Non Siamo Di Qui’, che ringraziamo per la gentile concessione

Tracklist:



1.NTR

2.Wild Brain

3.Buck & Crow

4.Florence

5.Dust

6.Thrill

7.Blind Boy

8.Your Specters

9.Screaming Prayers