L’ex membro dei Vampire Weekend Rostam ha annunciato il suo terzo album, “American Stories“, in uscita il 15 maggio per la sua etichetta Matsor Projects. È il seguito di “Changephobia” del 2021 e vede la collaborazione dell’artista iraniano-americano Amir Yaghmai dei The Voidz. “Like A Spark” è il primo assaggio..

“A un certo punto della realizzazione di questo disco, ho capito che l’album che volevo fare era quello che rifletteva la mia identità sia iraniana che americana“, dice Rostam. “Mettere a confronto gli elementi più iraniani con quelli più americani mi ha dato una certa gioia. La prima volta che ho sovrapposto le melodie microtonali del saz agli accordi di chitarra occidentale, sono rimasto sconcertato dal modo in cui i due strumenti si scontravano. Ma più ascoltavo, più mi sentivo attratto da quello scontro. Ne sono diventato dipendente“.

Riguardo alla copertina, che raffigura una bandiera americana capovolta, Rostam dice: “La presentazione della bandiera capovolta è qualcosa che sia la sinistra, la destra e il movimento Native American Land Back hanno utilizzato. È una simbologia condivisa da tutti questi gruppi, ma che può assumere significati diversi per ciascuno di noi. Mi interessa questo dibattito, che è fondamentalmente americano“.

Tracklist;



Like a Spark

Back of a Truck

Different Light

Hardy (feat. Clairo)

Forgive Is To Know

To Feel No Way

The Road to Death

Come Apart

The Weight