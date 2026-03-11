Credit: Eva Chambers

Il prossimo 8 maggio, via Captured Tracks, The Lemon Twigs pubblicheranno il loro sesto LP, “Look For Your Mind!”, che arriva a due anni esatti di distanza dal precedente, “A Dream Is All We Know“.

Brian D’Addario riflette:

Penso davvero che questo sia un periodo di follia. Devi davvero aggrapparti alla tua mente se non vuoi perderla.

Una novità di questo album è l’inclusione dei membri dal vivo Reza Matin (batteria) e Danny Ayala (basso), oltre a Eva Chambers dei Tchotchke. Con i fratelli D’Addario, Brian e Michael, che in precedenza si occupavano di tutto in studio, questo mostra un nuovo senso di libertà.

Le chitarre squillanti di “I Just Can’t Over Losing You”, il primo singolo da questo nuovo disco, possono creare un’atmosfera familiare e piacevole, ma quando il bridge entra in un momento inaspettato, il ritornello viene tagliato a metà e le armonie di Brian ed Eva raggiungono il loro climax euforico, le convenzioni di una canzone pop come questa vengono infrante. Il modo in cui i Lemon Twigs sorprendono è una costante e una testimonianza della loro visione e delle loro capacità.

Brian spiega:

Ogni volta che proviamo a scrivere qualcosa di completamente lineare, non possiamo fare a meno di aggiungere un elemento che esce dagli schemi. Vogliamo sempre scrivere una canzone che non abbiamo mai sentito prima.

“Look For Your Mind!” Tracklist:

1. Look For Your Mind!

2. 2 or 3

3. Nothin’ But You

4. Gather Round

5. I Just Can’t Get Over Losing You

6. Fire and Gold

7. Mean to Me

8. Bring You Down

9. Yeah I Do

10. I Hurt You

11. You’re Still My Girl

12. Joy

13. My Heart Is In Your Hands Tonight

14. Your True Enemy