Thurston Moore e Bonner Kramer pubblicheranno il loro album collaborativo “They Came Like Swallows – Seven Requiems for the Children of Gaza” il 1° maggio. Nell’album è presente una cover di “Insight”, tratto dall’album “Unknown Pleasures” dei Joy Division.

“Kramer ha avuto l’idea di fare una cover di un brano dei Joy Division“, dice Moore. “È stata una svolta rispetto alle improvvisazioni che stavamo registrando, anche se in linea con la nostra sensibilità che unisce luce e oscurità in un songwriting trascendente, essendo entrambi devoti alla ‘canzone’ e alla ‘libertà’“.

Kramer aggiunge: “Ricordo chiaramente cosa ho provato quando ho ascoltato per la prima volta la traccia quattro di Unknown Pleasures. Era un capolavoro. Un colpo di puro genio artistico. ‘Insight’ è un poema sinfonico criminalmente sottovalutato; una benedizione di perdita, desiderio e rimpianto che ancora oggi tocca ogni cellula del mio corpo. Presenta anche la migliore invenzione di Hook al basso. Ho aspettato decenni per ‘reinterpretare’ questa ode trepidante alla maledizione dell’essere umano, aspettando fino a quando finalmente ho trovato il partner perfetto che mi aiutasse a reimmaginarla e a renderla nuovamente attuale.”.